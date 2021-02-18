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رياضة

أحمد بلال يعتذر إلى مصطفى محمد .. تفاصيل

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:40 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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عمرو ابوبكر
تقدم أحمد بلال نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق بإعتذار الى مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق وجالاتا سراي التركي الحالي. 

وكتب بلال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "لو في أي اساءة حصلت تجاه مصطفى محمد أكيد غير مقصودة وانا بعتذر لو صدر مني أي شيء غير مقصود.. وبالتوفيق له فيما هوا قادم ان شاء الله". 

وانتقل مصطفى محمد الى نادي جالاتا سراي التركي خلال الانتقالات الشتوية المنقضية، بعد صراعات طالت مع مجلس الإدارة للموافقة على رحيله. 

وكان أحمد بلال صرح عدة تصريحات ضد مصطفى محمد واصفًا اياه بأنه لاعب غير مميز ومهاجم عادي في العديد من البرامج الرياضية، وكان آخرهم مع الإعلامي سيف زاهر عندما صرح لأنه لم ير أهداف مصطفى محمد ولم يتابعه بشكل جيد لانه لا يشاهد الدوري التركي.
أحمد بلال يعتذر إلى مصطفى محمد .. تفاصيل
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