ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان فيصل يستغيثون من انتشار الكلاب الضالة

السبت 20/فبراير/2021 - 11:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قطب
أرسلت القارئة جنا عمرو الرويني، شكواها لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد" متضررا من انتشار الكلاب الضالة.

وقالت الرويني في شكواها: "نعاني نحن سكان منطقة الطوابق فيصل من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير وهاجمت هذه الكلاب اخوتي جاسمين وجرمين منذ فترة وكادت أن تعقرهما".

وأوضحت "جنا" أنها تقدمت بعدة شكاوى للمسؤولين لكن دون جدوى مطالبة  المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سكان شارع الدكتور حسن كامل بشبرا يشكون من الكلاب الضالة

شكوى من انتشار الكلاب الضالة في حدائق الأهرام

سكان مدينة نصر يستغيثون من انتشار الكلاب الضالة

سكان شارع بولاق الجديد يشكون انتشار الكلاب الضالة

سكان شارع عبد الحميد الديب بشبرا مصر يشكون من انتشار الكلاب الضالة

سكان شارع الدكتور حسن كامل بالساحل يشكون من انتشار الكلاب الضالة

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد جمال إسماعيل.. قصة رحيله المأساوية بمرض القلب

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد والقنوات الناقلة

وزارة تنمية المجتمع الإماراتي تحدد 14 فئة تستحق الدعم لتحقيق الرفاه الاجتماعي

في ذكرى ميلاد سيف الله مختار.. قصة شهرة رغم محدودية الأدوار

محتشمة وعلى الموضة.. 10 صور تكشف أناقة أمل حجازي في عيد ميلادها

«شبح عروس».. حالة رعب تصيب زوجين بسبب لقطات كاميرا مراقبة بمنزلهما.. شاهد

Advertisements

بتوقيع وزير التعليم.. الجدول الرسمي النهائي لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يصل المديريات استعدادا لتطبيقه

أمطار ورياح لمدة 48 ساعة قادمة.. الأرصاد تحذر من موجة جديدة على البلاد

أحرجت العريس .. عروس تطلب طلبا غير لائق في حفل زفافها.. شاهد

إهانة لا تغتفر.. الخارجية السودانية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد إثيوبيا

مصرع 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالسويس

وزير التعليم العالي يبعث رسالة طمأنة للطلاب قبل انطلاق اجتماع الأعلى للجامعات

من 500 لـ2000 جنيه.. رسوم تسجيل الشقق بداية من 4 مارس 2021

أسرة "هالة" أول مولودة تحمل اسم وزيرة الصحة: شهدنا تحسن الخدمات وتوفير كافة المستلزمات الطبية.. صور

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد الوصول لهويته.. تطورات جديدة حول المتحرش بالفنانة بدرية طلبة

الأعلى للجامعات يجتمع لمناقشة القرارات حول التيرم الثاني والامتحانات.. اليوم

دعاء التحصين من الحسد والعين بـ4 سور قرآنية.. رددها بعد صلاة الفجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: الإكثار من الدقيق الأبيض يهدد الإنسان بالموت

من الألماس وجلد التمساح.. سعر خرافي لـ ساعة مي عمر في أحدث ظهور لها

أسعار ومواصفات رينو داستر وكادجار في السوق المصرية موديلات 2021.. صور