سكان فيصل يستغيثون من انتشار الكلاب الضالة

أرسلت القارئة جنا عمرو الرويني، شكواها لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد" متضررا من انتشار الكلاب الضالة.





وقالت الرويني في شكواها: "نعاني نحن سكان منطقة الطوابق فيصل من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير وهاجمت هذه الكلاب اخوتي جاسمين وجرمين منذ فترة وكادت أن تعقرهما".





وأوضحت "جنا" أنها تقدمت بعدة شكاوى للمسؤولين لكن دون جدوى مطالبة المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة.





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