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حوادث

نشرة مرور الجيزة.. استقرار تام بدون تأثير على حركة السيارات

السبت 20/فبراير/2021 - 10:54 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت مصادر أمنية، تفاصيل الحالة المرورية الصباحية اليوم، السبت، على شوارع وميادين الجيزة.


وتستقر الحركة المرورية على أغلب أنحاء المحافظة، مع ظهور بطء في الحركة على بعض الطرق الرئيسية بدون تأثير على الحركة العامة للمرور.


ويشهد كورنيش النيل بالجيزة استقرارا في الحالة المرورية على مناطق البحر الأعظم وشارع النيل السياحي، ومناطق العجوزة والدقي حتى مناطق إمبابة والوراق.


ويشهد شارع الهرم بطئا في الحركة المرورية من مناطق الطالبية حتى مناطق نفق الجيزة، مع استقرار الحركة في شارع فيصل.


كما تستقر الحالة المرورية على محور 26 يوليو بالاتجاهين أعلى مناطق سفنكس حتى مناطق كوبري 15 مايو.


كذلك تستقر حركة المرور في شارع جامعة الدول العربية وشارعي البطل أحمد عبدالعزيز، وأحمد عرابي.


وتستقر حركة المرور على كوبري 6 أكتوبر أعلى مناطق العجوزة بالاتجاهين وصولا لمناطق القاهرة.

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