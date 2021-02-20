أورمان الشرقية تبدأ الإعداد لتوزيع كراتين المواد الغذائية قبل شهر رمضان

أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أنه مع اقتراب شهر رمضان الكريم فإنه بدأت الجمعية فى وضع استراتيجية تنفيذ خطة عمل متكاملة تهدف إلى توزيع عدد كبير من كراتين المواد الغذائية والتي تعمل على توفيرها من الآن لتوزيعها قبل قدوم شهر رمضان بأسبوع على الأقل وأن ينتهي التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان وذلك على الأسر المستحقة في قرى ومراكز محافظة الشرقية.

وأضاف "شعبان" أن جمعية الأورمان بدأت فى اختيار الأصناف المقرر إضافتها فى الكرتونة والكميات حيث تهدف إلى توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفى 15 يوما في رمضان.

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وأكد مدير عام جمعية الأورمان أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة خاصة بظهور جائحة كورونا فسيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة وأنه هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل الى المستفيدين من أقاصى المدن و القرى النائية والتى لا يمكن الوصول إليها.

وأشار "شعبان" إلى أن الجمعية وفي سبيل نجاح مشروعها الإنسانى لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلى.

وعلي جانب أخر فقد أعلنت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير، بمحافظة الشرقية، برئاسة المحاسب محمد حسن محمد الأباصيري في بيان لها انه من المقرر إنقطاع التيار الكهربائي لمدة خمس ساعات، عن عدد من المناطق والقرى والوحدات المحلية التابعة لدائرة المركز وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة للوحة توزيع كهرباء القرى.

وأشار البيان إلى أن فترة الانقطاع ستكون بدايةً من الثامنة صباح اليوم السبت، وحتى الواحدة ظهرًا.

وأوضح البيان، أنه من المقرر إنقطاع الكهرباء عن قري الوحدة المحلية بمنشية رضوان وقري الوحدة المحلية بالرحمانية و قري الوحدة المحلية ببني عياض وقري جزيرة الأباظية واللبان والعجامية و قري الوحدة المحلية بهربيط ومصنع قها .