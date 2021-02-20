ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد الإدارات الخدمية بقرية الشيخ الشاذلي

السبت 20/فبراير/2021 - 11:25 ص
جولة نائب محافظ البحر
جولة نائب محافظ البحر الأحمر
Advertisements
إبراهيم جادالله
واصلت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحم، زيارتها لمدن وقرى جنوب البحر الأحمر يرافقها اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم، حيث قاما بزيارة لقرية الشيخ الشاذلى، رافقهما المهندس أبوالعلا شلبى مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمدينة، وكان في استقبالهم رضا حسين رئيس قرية الشيخ الشاذلى وعربان وشيوخ القرية.

والتقت نائب المحافظ بعربان وشيوخ القرية، حيث ناقشت أهم المقترحات التي تتضمن رفع المعاناة عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدة أن الدولة تسهم بشكل كبير في تنمية المناطق النائية

وشملت الزيارة المرور على الوحدة الصحية لقرية الشيخ الشاذلي حيث استمعت إلى طبيب الوحدة، وتفقدت الصيدلية والتأكد من تاريخ صلاحية الأدوية ومخازن الأدوية وعيادة الأسنان ومعمل التحليل وقسم الأشعة.


وأكد عدلى أن القرية تبعد عن المدينة بحوالي 150 كيلومترا، وأنه يتم التواصل مع العربان بصفة مستمرة، فضلا عن الزيارات الدورية خلال العام، لدعم المنطقة بالسلع الغذائية ومتطلبات الحياة اليومية، وذلك من خلال المشاركات المجتمعية التي تساهم بها الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بالمدينة.

كما تفقدت نائب محافظ البحر الأحمر، تجمع الشيخ سالم بالكيلو 40 غرب المدينة، وتجمع حفافيت بالكيلو 110 جنوب المدينة واستمعت إلى مطالب الأهالي من البدو والعربان.

وفي نهاية الزيارة أشادت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر بالمجهودات المبذولة من قبل رئيس مدينة مرسى علم لمتابعة المستمرة للمدينة وقراها والتجمعات البدوية.
نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد الإدارات الخدمية بقرية الشيخ الشاذلي
نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد الإدارات الخدمية بقرية الشيخ الشاذلي
نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد الإدارات الخدمية بقرية الشيخ الشاذلي
نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد الإدارات الخدمية بقرية الشيخ الشاذلي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

بتوقيع وزير التعليم.. الجدول الرسمي النهائي لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يصل المديريات استعدادا لتطبيقه

أمطار ورياح لمدة 48 ساعة قادمة.. الأرصاد تحذر من موجة جديدة على البلاد

أحرجت العريس .. عروس تطلب طلبا غير لائق في حفل زفافها.. شاهد

إهانة لا تغتفر.. الخارجية السودانية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد إثيوبيا

وزير التعليم العالي يبعث رسالة طمأنة للطلاب قبل انطلاق اجتماع الأعلى للجامعات

مصرع 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالسويس

من 500 لـ2000 جنيه.. رسوم تسجيل الشقق بداية من 4 مارس 2021

أسرة "هالة" أول مولودة تحمل اسم وزيرة الصحة: شهدنا تحسن الخدمات وتوفير كافة المستلزمات الطبية.. صور

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد الوصول لهويته.. تطورات جديدة حول المتحرش بالفنانة بدرية طلبة

الأعلى للجامعات يجتمع لمناقشة القرارات حول التيرم الثاني والامتحانات.. اليوم

دعاء التحصين من الحسد والعين بـ4 سور قرآنية.. رددها بعد صلاة الفجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: الإكثار من الدقيق الأبيض يهدد الإنسان بالموت

من الألماس وجلد التمساح.. سعر خرافي لـ ساعة مي عمر في أحدث ظهور لها

أسعار ومواصفات رينو داستر وكادجار في السوق المصرية موديلات 2021.. صور