نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد الإدارات الخدمية بقرية الشيخ الشاذلي

واصلت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحم ، زيارتها لمدن وقرى جنوب البحر الأحمر يرافقها اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم، حيث قاما بزيارة لقرية الشيخ الشاذلى، رافقهما المهندس أبوالعلا شلبى مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمدينة، وكان في استقبالهم رضا حسين رئيس قرية الشيخ الشاذلى وعربان وشيوخ القرية.





والتقت نائب المحافظ بعربان وشيوخ القرية، حيث ناقشت أهم المقترحات التي تتضمن رفع المعاناة عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدة أن الدولة تسهم بشكل كبير في تنمية المناطق النائية





وشملت الزيارة المرور على الوحدة الصحية لقرية الشيخ الشاذلي حيث استمعت إلى طبيب الوحدة، وتفقدت الصيدلية والتأكد من تاريخ صلاحية الأدوية ومخازن الأدوية وعيادة الأسنان ومعمل التحليل وقسم الأشعة.









وأكد عدلى أن القرية تبعد عن المدينة بحوالي 150 كيلومترا، وأنه يتم التواصل مع العربان بصفة مستمرة، فضلا عن الزيارات الدورية خلال العام، لدعم المنطقة بالسلع الغذائية ومتطلبات الحياة اليومية، وذلك من خلال المشاركات المجتمعية التي تساهم بها الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بالمدينة.





كما تفقدت نائب محافظ البحر الأحمر، تجمع الشيخ سالم بالكيلو 40 غرب المدينة، وتجمع حفافيت بالكيلو 110 جنوب المدينة واستمعت إلى مطالب الأهالي من البدو والعربان.



