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محافظات

خطة لرصف وتوسعة الشوارع بمدينة القصير

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:24 م
خطة لرصف وتوسعة الشوارع
خطة لرصف وتوسعة الشوارع بمدينة القصير
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إبراهيم جادالله

أكد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، ضرورة استمرار أعمال التطوير التى استهدفتها الوحدة المحلية للحفاظ على المظهر العام، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل ظهور المدينة بمظهر حضارى يليق بتاريخها العريق.


وأضاف أن الوحدة المحلية لمدينة القصير تابعت عملية رصف شارع عمر بن الخطاب واستكمال تركيب البلدورات واستمرار تركيب الإنترلوك بمداخل الشاطئ العام، وذلك وفقا لخطة العمل المتضمنة توسعة الشوارع استعدادا لأعمال الرصف خلال الأيام المقبلة.


من جانب آخر، وجه رئيس مدينة القصير، بالاستمرار فى أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بالشوارع الفرعية والرئيسية والتأكيد على صلاحية الخلايا المشغلة لها، مشددا على تكثيف المرور اليومي لكافة المناطق.


وقام قسم الكهرباء بالوحدة المحلية اليوم الخميس، بإزالة أحد أعمدة الإنارة المتهالكة واستبداله بآخر، وذلك فى ضوء انتظام العمل بمنظومة الإنارة العامة.

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