وصول أول رحلة من أستونيا للغردقة.. اليوم

اعلنت إحدى أكبر شركات السياحة الأجنبية العاملة في مصر أن مطار الغردقة الدولي يستقبل اليوم الخميس أول رحلة طيران من إستونيا بمعدل رحلة أسبوعيا حتي انتهاء فصل الشتاء.

كما يستقبل المطار اول رحلة من دولة ليتوانيا اعتبارا من 2 مارس المقبل، بواقع رحلتين أسبوعيا لمدينة الغردقة.

وكانت عدة شركات طيران كبرى عالمية أعلنت العودة للمدن السياحية المصرية خلال شهر مارس المقبل، بعد عودة الحياة تدريجيا للمناطق السياحية وعودة أغلب الجنسيات مرة أخرى وخاصة السياحة الألمانية التى وصلت أول رحلة لها لمطار الغردقة الدولى بعد توقف عام كامل بسبب كورونا الأسبوع الماضى، يتوقع خبراء السياحة والعاملون فى النشاط أن يكون شهر مارس المقبل شهرا مبشرا بعودة مجموعات سياحية كبيرة من جنسيات مختلفة لمدن محافظة البحر الأحمر السياحية .

ومن جانبه قال سيد الجابري، مدير إحدى شركات السياحة بمدينة الغردقة، إن مطار الغردقة الدولى، يستقبل بداية من منتصف مارس المقبل 38 رحلة طيران شهرية من دولة كازاخستان، بعد توقفها بسبب جائحة كورونا من خلال رحلات مباشرة وغير مباشرة