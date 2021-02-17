أزمة مالية.. نادي رأس غارب مهدد بالانسحاب من دوري القسم الثالث

ضربت الأزمات المالية، نادى رأس غارب الرياضى بمحافظة البحر الأحمر، وقد تضطر إدارة النادي للانسحاب من الدورى بسبب الأزمة المالية التي يعانيها النادي وعدم وجود مبالغ مالية داخل خزينة النادى للصرف على فريق كرة القدم الذي وصل الى مركز متقدم وهو اللعب فى دورى بالقسم الثالث ضمن منطقة شمال الصعيد أو باقى الأنشطة الرياضية .

وتسببت أزمة كورونا فى توقف كل الأنشطة التي كان النادى يعتمد عليها مما اضطر مجلس الإدارة لمخاطبة وزير الرياضة ومحافظ البحر الأحمر ونواب المحافظة الا ان النادى قد يضطر للانسحاب من مباراة مقررة له مع الفيوم حيث وصل الأمر لعدم وجود أموال للسفر او اقامة اللاعبين.





وقال محمد ابو الحسن رئيس مجلس ادارة النادى ان عدم وجود موارد بالنادي للصرف على فريق الكرة جعل خزينة النادي فاضية ومفيش أمامنا إلا الانسحاب من الدوري والموضوع في منتهي الصعوبة لان النادى يلعب في مجموعة الفيوم ونسافر كل اسبوع والمسافه اكثر من 350 كيلو ولابد من المبيت قبل المباراة وتكلفه المباراه حوالي 15000 جنيه بعدد 11 مباراة خارجيه بتكلفه 165000 جنيه بخلاف المرتبات للاعبين والجهاز الفني ومعظمهم مغتربين عن المدينه مما يرهقنا ويكلفنا مبالغ كبيره جدا يعني من الاخر موسم صعب جدا وقرار الانسحاب قد يكون هو الافضل في ظل هذه الظروف





وتابع ابو الحسن: بسبب نقص الموارد المالية نادى رأس غارب مهدد بالانسحاب من الدورى رغم أن نادي رأس غارب النادي الشعبي الوحيد داخل المدينة الذي يمارس فيه كافة الأنشطة الرياضية التي تخدم أبناء مدينة رأس غارب ونظرا لعدم وجود مصادر دخل مالية كافية لمتطلبات النادي الكبيرة حيث لدية فريق كرة قدم مشارك بالقسم الثالث ضمن منطقة شمال الصعيد ( الفيوم - بني سويف( وكذلك قطاع كبير من فرق الناشئين لكرة القدم لمواليد ( ۱۹۹۹ / ۲۰۰۱ / ۲۰۰۳ / ۲۰۰۶ /البراعم ) وكذلك فريق الكرة قدم النسائية مشارك لأول مرة بمسابقة القسم الثاني و ايضا وجود عدد كبير من لاعبي رياضة الكاراتيه مسجلين بالأتحاد المصري للكاراتية مما يتطلب نفقات مالية كبيرة نظرا لبعد المسافات بين مدينة رأس غارب والمدن الأخرى التنفيذ المباريات الرسمية واللقاءات والودية.





وطالب ابو الحسن كافة المسؤلين عن الرياضة ومحافظ البحر الأحمر ونواب الشعب عن المحافظة بالتدخل لدعم النادى ماديا للاستمرار في نشر الرياضة وخدمة الرياضيين بالمدينة مشيرا إلى ان توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الأهتمام بالرياضة ودعمها للأهمية العظيمة لممارسة الرياضة و بهذة التوجيهات والتصريحات الرئيس السيسى أعطت لنا ولجميع الرياضيين دفعة كبيرة لبذل مزيد من الجهد والعمل داخل الأندية.

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