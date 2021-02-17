بتكلفة 157 مليون جنيه.. محافظ البحر الأحمر: تنفيذ 1830 مشروعا وتوفير 2700 فرصة عمل للشباب والمرأة المعيلة

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الأربعاء، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، ساهم في توفير 2700 فرصة عمل للشباب، منهم 744 فرصة عمل للسيدات من المرأة المعيلة والمطلقات عبر تنفيذ 1830 مشروعًا متنوعًا بمختلف قرى ومدن المحافظة.





وذلك بالتنسيق مع البنوك المصرية بتكلفة 157 مليونا و27 ألفا و900 جنيه، لافتًا إلى أن "مشرعك" يعمل في إطار مبادرة البنك المركزي لتوفير التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة قدرها 7% ثابته من خلال التعاون مع البنوك المشاركة (الأهلي - مصر - الزراعي المصري - القاهرة).





أشار المحافظ إلى أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية المجتمعية في جميع المحافظات لدفع عجلة الإقتصاد، وتأكيدًا على اهتمام الدولة بتوفير العديد من فرص العمل للمواطنين بصفة عامة، وللمرأة المعيلة بصفة خاصة، في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، لخلق جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة.



