حدود العلاقة بين الخاطب والمخطوبة وحكم خروجهما على انفراد.. الإفتاء ترد

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإسلام أباح للخاطب أن يرى مخطوبته وأن تراه مخطوبته، بحضور أحد محارمها كأبيها أو أخيها أو عمها أو خالها.









وأضافت دار لافتاء في بيان لها: " للخاطب أن يكرر هذه الرؤية إذا لم تكفِ المرة الواحدة، والأصل في ذلك هو ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»، ويباح له أن ينظر إلى وجهها وكفيها؛ لأنهما ليسا بعورة، ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده، وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها".





وأوضحت أنه لا يجوز اختلاط الخاطب بمخطوبته وخروجه معها منفردين كما يفعل بعض الشباب الآن بحجة أنهم يريدون التعرف إلى من يخطبونها من الفتيات.





حدود العلاقة بين الخاطب والمخطوبة

وقالت دار الإفتاء، إنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى وجه وكفي خطيبته، باتفاق الأئمة الأربعة، أبوحنيفة، ومالك، والشافعي وابن حنبل، منوهة إلى أنه يجب على المخطوبة ستر عورتها أمام خطيبها ما عدا الوجه والكفين، وهذا ما رآه جمهور الفقهاء، وابن حزم الظاهري رأي أنه يجوز للخاطب النظر إلى شعر خطيبته.





وللخاطب أن يرى الوجه والكفين إلا أن بعض العلماء يتوسعون ويقولون له ان يراها بثيابها المعتاد ارتداءئها له، إلا أن الأحوط هو الوجه والكفين.



