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تكنولوجيا

واتساب يتعهد بمنح مستخدميه وقتا أكبر لمراجعة التغيرات على سياسة الخصوصية

السبت 20/فبراير/2021 - 11:31 ص
واتساب
واتساب
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أ ش أ
تعهد تطبيق واتساب بمنح مستخدميه وقتا أكبر لمراجعة التغييرات التي سيجريها على سياسة الخصوصية التي يعتمدها، والتي تسبب إعلانها في وقت سابق ببحث عدد من مستخدمي التطبيق عن بدائل له.

وذكر مطورو التطبيق، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، أن التطبيق سيشارك أخبار تحديثاته مع المستخدمين من خلال خاصية "الحالة"، التي يتابع المستخدم من خلالها منشورات جهات الاتصال الخاصة به، مضيفين أنه سيتم تذكير (المستخدمين) بمراجعة هذه التحديثات والموافقة عليها للاستمرار باستخدام واتساب.

جدير بالذكر أنه تنص الشروط التي أعلنها واتساب الشهر الماضي على مشاركة رقم الهاتف مع منصات فيسبوك الأخرى، بالإضافة إلى صورة الحساب، ونشاطات المستخدم، وعنوانه الرقمي IP، وموقعه ولغته وعدد من التفاصيل الأخرى.

ويجري واتساب تغييرات في سياسته تشمل إضافة ميزة تتيح للمستخدمين مراسلة الشركات التجارية بشكل مباشر من التطبيق، وذلك لإتمام عمليات بيع محددة.

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