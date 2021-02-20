سعفان يتابع الدورات التدريبية على المهن المختلفة في 72 مركز تدريب ثابتا ووحدات متنقلة

يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، الدورات التدريبية التي تنفذها 27 مديرية قوى عاملة بالمحافظات على مستوى 38 مركزًا ثابتا، و7 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة متنقلة.









وأوضح التقرير الذي تلقاه الوزير من مدير مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج، أنه يجري حاليا تنفيذ 10 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهني بسوهاج، تضم 130 متدربا ومتدربة.









من جانبه، أوضح الدكتور هشام أحمد أبو زيد، مدير المديرية، أنه يجري تنفيذ 3 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بالكوثر على السباكة الصحية، والخياطة والتفصيل، والمساحة، ومثلها بمركز التدريب المهني بسوهاج على الطاقة الشمسية، والحدادة واللحام، والحاسب الآلي والتسويق الشبكي مخصصة لذوي الهمم من المكفوفين ضمن البروتوكول الموقع لتدريب 100 من ذوي الهمم.









وقال مدير المديرية إن هناك دورة تدريبية في الخياطة والتفصيل بمركز التدريب المهني بطهطا، وأخرى في الخياطة والتفصيل في مصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا ضمن البروتوكول الموقع لتدريب 180 متدربًا، بخلاف دورتين تدريبيتين في وحدة التدريب المتنقلة بقرية عرابة أبو الدهب ضمن مبادرة الرئيس السيسي "حياة كريمة"، في إطار مبادرة وزارة القوى العاملة "مهنتك مستقبلك" على مهن الخياطة، والسباكة، والكهرباء.









وأضاف أن الدورات تشمل 4 ندوات في ريادة الأعمال لتحفيز المتدربين على فتح مشروعات صغيرة خاصة بهم في المهن التي يتم تدريبهم عليها بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج، فضلا عن 3 ندوات في التوعية بخطورة الزيادة السكانية ضمن مبادرة محافظة سوهاج "حلوة الذرية بس مسئولية" بالتعاون مع فرع المجلس القومي للسكان بسوهاج، ومتخصصين من مديريتي الصحة والسكان، والأوقاف.