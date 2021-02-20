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أخبار العالم

العراق.. مقتل 5 إرهابيين خططوا لعمليات في بغداد

السبت 20/فبراير/2021 - 11:30 ص
العراق
العراق
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أمينة الدسوقي
أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، مقتل 5 إرهابيين في الطارمية كانوا يرمون لتنفيذ هجمات إرهابية في العاصمة.

وقالت القيادة العراقية، إنه "وفق معلومات من الاستخبارات العسكرية تمكنت الفرقة السادسة من قتل 5 إرهابيين في الطارمية كانوا يرمون لتنفيذ هجمات إرهابية في العاصمة"، وذلك وفقا لـ"السومرية نيوز".

وكان أكد قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي بالعراق، أن حلف الشمال الأطلسي "الناتو" يعمل في بلاده بموافقة الحكومة العراقية وبالتنسيق معها.

وأضاف "الأعرجي"، في تغريدة على تويتر، "حلف الناتو يعمل مع العراق وبموافقة الحكومة وبالتنسيق معها، ومهمته استشارية تدريبية وليست قتالية".

وتابع المسئول العراقي "نتعاون مع دول العالم، ونستفيد من خبراتها في المشورة والتدريب، لتعزيز الأمن والاستقرار ولا اتفاق عن إعداد المدربين".

كان الأمين العام لحلف الناتو أعلن يوم أمس الخميس أن الحلف سيوسع  مهمته في العراق إلى ثمانية أضعاف حجمها الحالي.

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