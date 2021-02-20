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برلمان

السجيني: الإدارة المحلية ليس لها علاقة بقانون الإيجار القديم

السبت 20/فبراير/2021 - 11:35 ص
النائب أحمد السجينيى
النائب أحمد السجينيى
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ماجدة بدوي
نفى النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كل ما هو منسوب له من تصريحات و تأويلات صحفية بشأن أي تعديلات على قانون الإيجار القديم.

وأكد السجيني في تصريح له، أن كل ما هو منسوب له من تصريحات و تأويلات صحفية ببعض المواقع الإخبارية غير معلومة المصدر، حول العلاقة بين المالك والمستأجر هي عناوين مدسوسة ومفبركة، وليس لها أثر من الوجود و الغرض منها فقط إثارة الفتن بين المواطنين، وذلك بمعرفة أصحاب الأهواء و المصالح.

ولفت إلي أنه إذ يؤكد أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ليست هى اللجنة النوعية المعنية بمناقشة أي تعديلات مطلوبة فى هذا القانون.
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