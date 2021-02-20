السجيني: الإدارة المحلية ليس لها علاقة بقانون الإيجار القديم

نفى النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كل ما هو منسوب له من تصريحات و تأويلات صحفية بشأن أي تعديلات على قانون الإيجار القديم.





وأكد السجيني في تصريح له، أن كل ما هو منسوب له من تصريحات و تأويلات صحفية ببعض المواقع الإخبارية غير معلومة المصدر، حول العلاقة بين المالك والمستأجر هي عناوين مدسوسة ومفبركة، وليس لها أثر من الوجود و الغرض منها فقط إثارة الفتن بين المواطنين، وذلك بمعرفة أصحاب الأهواء و المصالح.



