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أخبار العالم

البند السري.. إسرائيل فرضت رقابة عسكرية على صفقة تبادل الأسرى مع سوريا

السبت 20/فبراير/2021 - 11:52 ص
إسرائيل فرضت رقابة
إسرائيل فرضت رقابة عسكرية على صفقة تبادل الأسرى مع سوريا
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سمر صالح
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، عن البند الذي فرضت إسرائيل عليه رقابة عسكرية في صفقة تبادل الأسرى التي تمت مع سوريا.

 
وبحسب المراسل الإسرائيلي، باراك رافيد، فإن إسرائيل وافقت في إطار صفقة تحرير إسرائيلية من سوريا على تمويل ملايين الدولارات لشراء عشرات الآلاف من لقاحات سبتوتنيك الروسي ضد فايروس كورونا لصالح سوريا.

 
ووفقا لمصادر دبلوماسية أجنبية - لم يسمها - فإن هذا هو البند الذي فرضت إسرائيل عليه رقابة في إطار الصفقة.

 
وتم بموجب الصفقة الإفراج عن إسرائيلية تسللت إلى سوريا للقاء حبيبها السوري، قبل أن تعتقلها الجهات السورية، في حين أفرجت إسرائيل عن سورية وسوريين معتقلين لديها.
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