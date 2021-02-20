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بين الناس

مواطن يشكو من انتشار سيارات قديمة مكهنة أمام منزله

السبت 20/فبراير/2021 - 05:01 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ محمد بدران شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار سيارات قديمة مكهنة أمام منزله.

وقال بدران في شكواه نحن سكان مساكن ابو الريش نعاني من  انتشار  سيارات كهنه مركونه امام الشبابيك مسببه لنا مشاكل كثيره منها كثرة انتشار الكلاب الضاله فوقها ليل نهار واسفلها  كميات  كثيره من القمامة.

وأوضح محمد بدران أن تم تقديم عدة شكاوى من سكان المنطقة ولكن للاسف بدون اي استجابه من المسؤولين وطالب المسؤولين بسرعة الاستجابة بشكواهم والعمل علي رفع هذه المخلفات في أسرع وقت .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم
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