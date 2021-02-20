مواطن يشكو من انتشار سيارات قديمة مكهنة أمام منزله

أرسل القارئ محمد بدران شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار سيارات قديمة مكهنة أمام منزله.





وقال بدران في شكواه نحن سكان مساكن ابو الريش نعاني من انتشار سيارات كهنه مركونه امام الشبابيك مسببه لنا مشاكل كثيره منها كثرة انتشار الكلاب الضاله فوقها ليل نهار واسفلها كميات كثيره من القمامة.





وأوضح محمد بدران أن تم تقديم عدة شكاوى من سكان المنطقة ولكن للاسف بدون اي استجابه من المسؤولين وطالب المسؤولين بسرعة الاستجابة بشكواهم والعمل علي رفع هذه المخلفات في أسرع وقت .





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