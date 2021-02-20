برلماني: المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عنوان تحقيق العدالة الاجتماعية

أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يفى بما يتعهد به أمام شعبه مشيدًا بالتكليفات الرئاسية للحكومة بالبدء الفوري في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وتخصيص 500 مليار جنيه لتحسين مستوى معيشة 58 مليون مواطن عبر تطوير خدمات البنية الأساسية والعامة، وتحسين مستوى دخله من خلال المشروعات الاقتصادية لتوفير فرص العمل، موضحًا أن المبادرة ستغير خريطة الحياة داخل الريف، وستحدث نقلة نوعية كبيرة لم تشهدها الدولة المصرية من قبل.





وقال "مسعود"، فى بيان أصدره اليوم، السبت، أننا لأول مرة فى تاريخ مصر نجد قائدًا ينتصر دائمًا للبسطاء والفقراء من هذا الشعب العظيم، ويطبق مبدأ العدالة الاجتماعية كعنوان للحكم فى مصر، مؤكدًا أن تنفيذ المبادرة دليل قاطع أمام المواطن الفورى والريفي أنه فى مقدمة اهتمامات القيادة السياسية، وأنه حان وقت جني ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي تحمله المواطن لثقته في شخص الرئيس السيسي.



