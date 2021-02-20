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برلمان

برلماني: المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عنوان تحقيق العدالة الاجتماعية

السبت 20/فبراير/2021 - 12:14 م
أمين مسعود عضو مجلس
أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان
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فريدة محمد
أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يفى بما يتعهد به أمام شعبه مشيدًا بالتكليفات الرئاسية للحكومة بالبدء الفوري في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وتخصيص 500 مليار جنيه لتحسين مستوى معيشة 58 مليون مواطن عبر تطوير خدمات البنية الأساسية والعامة، وتحسين مستوى دخله من خلال المشروعات الاقتصادية لتوفير فرص العمل، موضحًا أن المبادرة ستغير خريطة الحياة داخل الريف، وستحدث نقلة نوعية كبيرة لم تشهدها الدولة المصرية من قبل.

وقال "مسعود"، فى بيان أصدره اليوم، السبت، أننا لأول مرة فى تاريخ مصر نجد قائدًا ينتصر دائمًا للبسطاء والفقراء من هذا الشعب العظيم، ويطبق مبدأ العدالة الاجتماعية كعنوان للحكم فى مصر، مؤكدًا أن تنفيذ المبادرة دليل قاطع أمام المواطن الفورى والريفي أنه فى مقدمة اهتمامات القيادة السياسية، وأنه حان وقت جني ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي تحمله المواطن لثقته في شخص الرئيس السيسي.

وأضاف أن هذه المبادرة غير المسبوقة فى تاريخ مصر لقيت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من جموع المصريين وبمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية  معربًا عن ثقته التامة فى ان هذه المبادرة ستُحقق نهضة وتنمية شاملة في القرى الريف المصرى وعلى مختلف الأصعدة اضافة الى أنها ستعمل على تحسين مستوى الخدمات ورفع مستوى معيشة المواطنين وستحقق لهم حياة كريمة، كما ان مشروع تطوير القرى سيُسهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد.
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