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حوادث

ضبط كميات من مخدر الشابو والهيروين في حملات أمنية بسوهاج

السبت 20/فبراير/2021 - 12:47 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج من ضبط ( كمية من مخدر الشابو ، كمية من مخدر الهيروين ، كمية من مخدر الحشيش ، هاتف محمول،لمبة زجاجيه لتعاطى مخدر الشابو ، سلاح أبيض ، مبلغ مالى ) بحوزة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز).

كما تم ضبط (كمية من مخدر الشابو ، كمية من مخدر الهيروين ، كمية من مخدر الحشيش ، هاتف محمول ، لمبة زجاجيه لتعاطى مخدر الشابو ، مبلغ مالى ) بحوزة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز ) .

كما تم ضبط ( كمية من مخدر الهيروين ، كمية من مخدر الشابو،3 طلقات نارية ، لمبة زجاجيه لتعاطى مخدر الشابو ، هاتف محمول ، مبلغ مالى ) بحوزة (عاطل - مقيم بدائرة المركز – له معلومات جنائية ) .

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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