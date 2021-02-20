سوريا تنفي وجود بند سري في عملية تبادل الأسرى مع إسرائيل

نفت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية وجود بند سري في عملية تبادل الأسرى مع إسرائيل.









ووفق الحساب الرسمي للخارجية السورية عبر فيسبوك، أكد مصدر إعلامي، اليوم السبت، عدم صحة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام عن وجود بند سري في عملية التبادل التي أفضت إلى تحرير الأسيرين السوريين محمد حسين وطارق العبيدان من سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب المناضلة نهال المقت.









وقال المصدر: "إن ترويج هذه المعلومات الملفقة حول وجود بند في عملية التبادل يتعلق بالحصول على لقاحات كورونا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدفه الإساءة إلى عملية تحرير الأسرى السوريين من سجون الاحتلال والإساءة لسورية وتشويه الجانب الوطني والإنساني للعملية".









وأضاف: "سوريا كانت واضحة في تعاملها مع عملية التبادل التي أسفرت عن تحرير ثلاثة من أسراها، وأن وسائل الإعلام التي تتناقل هذه المعلومات هدفها تلميع صورة الاحتلال الإسرائيلي ومنحه صفات إنسانية يفتقدها، بدليل احتلاله الأرض العربية وتشريد شعبها ومواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والسوري واللبناني".