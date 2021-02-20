ضبط ١٣ كيلو حشيش و٤ استروكس فى حملات أمنية بمحيط النوادي

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط النوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية، لحماية الشباب ورواد هذه الأندية من مخاطر تعاطى المواد المخدرة .

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط (49) قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (63) متهمًا.





وضبط بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت (13,690 كيلو جرام) و كمية من مخدر الأستروكس، وزنت (4,70 كيلو جرام) و كمية من مخدر الهيروين، وزنت (2,530 كيلو جرام) و كمية من مخدر الآيس، وزنت (350 جرام) و كمية من مخدر الأفيون، وزنت (20جرام) و(1632) قرص مخدر و تنفيذ (19) حكم قضائى متنوع.





كما تم ضبط (مبلغ مالى - عدد 58 هاتف محمول – عدد 6 سيارات – عدد 5 دراجات نارية – عدد 3 ميزان – عدد 7 قطع أسلحة بيضاء).





و لاقت الحملة استحسان ورضاء المواطنين من رواد الأندية ومراكز الشباب والمناطق المحيطة بها لاستشعاره بالأمن والأمان .. وجارى إستمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.





وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة .