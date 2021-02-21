مش عارفين ندرس اون لاين.. سكان النصر بطور سيناء يشكون من عدم توافر إنترنت

اشتكى سكان حي النصر بطور سيناء من سوء شبكات الاتصال والانترنت بحي النصر وعدم تمكنهم من إدخال خدمة الانترنت والتليفون الأرضي .





وقال يوسف جلال سلامة من متحدي الاعاقة، بطل سباحة ويقطن بحي النصر أنه طالب بكلية التربية ويحتاج الانترنت بصورة ملحة في الدراسة التي أصبحت " اون لاين " كذلك معظم الطلبه في الكليات والثانوية العامة، مشيرا إلي أنه رغم الشكاوي الكثير من السكان لم يتحرك المسئولين حتى الآن .





قال حميد سليمان ابوبريك عضو مجلس النواب، أنه يتابع منذ اللحظة الأولى شكاوي سكان حي النصر من حرمانهم من خدمات التليفون الأرض، وتم التواصل مع الشركة المصرية للاتصالات بجنوب سيناء ، للوقوف على أبعاد الشكاوى على أرض الواقع .









وأشار أبو بريك إلى أنه لا توجد مشكلة سوى انتهاء مدة عقد شركة الحفر التي تقوم بالحفر لإدخال الكابلات .





واضاف نائب طور سيناء أنه التقي مع مسئولي الشركة المصرية للاتصالات لإنهاء و حل جميع العقبات لتركيب كابلات تليفون أرضى وتشغيل خدمه الانترنت .





و أوضح نائب دائرة طور سيناء أن تلك الأزمة مستمرة لأكثر من عام مما ادي لحرمان أهالي حي النصر من التليفون الارضى و الانترنت .مما زاد وأرهق كاهل المواطنين بالمصاريف وذلك لمتابعه تلقى التعليم عن بعد وذلك وفقا لنظام التعليم الجديد والذى يتطلب تواجد خدمه الانترنت بالمنازل بالإضافة للأعمال الحره والخاصه المتعلقه بالانترنت، فضلًا عن تواجد مستشفى كبير يتم بنائه حاليا بحي النصر و يحتاج لخدمات الإنترنت.. وأوضح أبو بريك أنه سوف تبدأ معدات الحفر و التركيب لكبلات الألياف الضوئية "فايبر " حتى المنازل في شهر مارس 2021 م

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