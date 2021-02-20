حشيش وآيس.. ضبط كميات من المخدرات في حملات أمنية بأسيوط

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) وبمشاركة مديرية أمن أسيوط من ضبط ( 15 طربة لمخدر الحشيش ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) بحوزة (شخصان ، لهما معلومات جنائية) وذلك حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط .





وضبط ( كمية من مخدر الأيس– كمية من مخدر الحشيش ، طبنجة صوت – 2 سلاح أبيض – 2 دراجة نارية بدون لوحات – 5 هاتف محمول - مبلغ مالى) بحوزة (4 أشخاص ، لثلاثة منهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بمسكن أحدهم بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .