رئيس الدستورية: اجتماع المحاكم الإفريقية يعزز التواصل لتبادل الآراء والخبرات

أكد المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الهدف من الاجتماع التحضيري لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية الارتقاء بالقضاء الدستوري الإفريقي وتعزيز التواصل بينهم لتبادل الاراء والخبرات بما يتواكب مع التحديات العالمية الحديثه.





وتوجه المستشار مرعي بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للمؤتمر الافتراضي الخامس رغم مشاغله الجثام، فهكذا عهدنا رئيس الجمهورية برعايته للمؤتمراتنا السابقة والحالي.





وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لا يدخر جهدا لرفع شان مصر، وبدأ بإخلاص شديد في تنمية مصر في جميع المجالات، ومازال يعمل علي تنمية مصر والوصول بها لأعلى مستوى من الرقي





وقال : “القضاة الأفارقة الأعزاء مرحبا بكم من القاهرة وأرجوا من الله أن يكلل جهودكم بالنجاح، وان نصل الي تحقيق مصلحة القضاة الإفريقي بصفة عامة والد ستوري بصفة خاص".





بدأ منذ قليل الاجتماع التحضيري الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لكبار القضاة الأفارقة، والخبراء الدوليين.





ياتى هذا الاجتماع، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحضير لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الإفريقي.





وأصدرت المحكمة الدستورية العليا بيانا أكد خلاله المستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدولة المصرية وبدعم غير محدود من القيادة السياسية، حريصة على استمرارية التعاون القضائي مع الأشقاء الأفارقة منذ سنة 2017.





وقال أن بداية الانعقاد السنوي الدوري لاجتماع القاهرة رفيع المستوى، بهدف الارتقاء بمنظومة التقاضي ودوره في المجتمع على المستوى الإفريقي، وفقًا لأعلى المستويات المتعارف عليها في الأمم المتحضرة.





وأشار الأمين العام إلى أن الاجتماع التحضيري سيناقش قائمة الموضوعات الهامة التي ينتظر أن تشكل أجندة اجتماع القاهرة الخامس، ويأتي على رأسها العدالة الإلكترونية في إفريقيا منذ اندلاع جائحة كورونا