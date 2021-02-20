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فن

بعد تأكيد عود الدراسة السبت المقبل.. شاهد عمر كمال ينشر فيديو له مع شاكوش وبيكا

السبت 20/فبراير/2021 - 01:15 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان عمر كمال ، فيديو له مع حسن شاكوش وحمو بيكا، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق عمرو كمال على الفيديو قائلا: " لما تطلع انت واصحابك شايلين نفس المادة ". 

يذكر أن المطرب عمر كمال كشف مع الإعلامي أحمد موسى، كواليس بداياته، قائلا إنه بدأ في محافظة السويس من 14 سنة وعمل في محطة بنزين وعامل نظافة وديليفري وأمن.

وأضاف: "اشتغلت في كل حاجة لتوفير مصدر دخل لأن والدي توفي منذ فترة طويلة وكان من الضروري العمل  كي أنفق على بيتي وأسرتي".

وتابع عمر كمال: "في الفترة الأخيرة طالبت الشباب بضرورة السعي والعمل حتى ولو مش في نفس مجال التخرج".
 
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