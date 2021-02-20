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محمد القرش: وزارة الزراعة قامت بتدريب 5000 فلاح خلال الفترة الماضية.. فيديو

السبت 20/فبراير/2021 - 02:12 م
محمد القرش
محمد القرش
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ياسمين القصاص
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن الصندوق الدولى للتنمية الزراعية بصفته أحد الجهات الأممية أو الصناديق الموجودة التى تتبع الأمم المتحدة، يكون حريص على أن يحقق الأهداف الأممية، وبالتالي يوجد تناغم بين هدف الدولة المصرية في تأمين الغذاء وجهودتها الإقليمية أو دوليا أو محليا التى لا تخفي على أحد.

وأضاف "المتحدث باسم وزارة الزراعة"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه يوجد حماس لدى الجهات الشريكة في عملية التطوير مع حرصهم على الانغماس مع الدولة المصرية، فى تطوير منظومة الغذاء وخاصة أن الدولة المصرية لديها خطط طموحة تقود العالم على أن تسير على نفس النهج، وهى خطط التنمية الريفية التى اتبعتها الدولة المصرية منذ عام 2014 حتى الان.

وأشار "القرش"، إلى أن الدولة المصرية لديها عقيدة راسخة فى أهمية تنمية والمجتمع الريفي، مضيفا أن رفع القدرات الخاصة بالفلاحين المصريين يعتبر من أحد أهم الأمور التى تحمل تعاون مشترك بين مختلفة الجهات، حيث يتم رفع القدرات الخاصة بهم وتم تدريب 5000 فلاح ومستفيد تم تدريبهم خلال الأشهر الماضية.

وتابع محمد القرش، أن تم تدريب الفلاحين على كيفية تحقيق التنمية الزراعية المتطابقة للمواصفات الرئيسية، مشيرا إلى أن يوجد جهودات عديدة من الدولة في تدريب 14 ألف على استعمال المبيدات، كما أن تمكين المراة من إدارة مشروعها الخاص بها، سواء مشروعات صغيرة أو متوسطة.

وأكد أنه يوجد أكثر من 30% للنساء من إجمالى عدد المشتركين الجمعيات الأهلية للمشروعات، متابعا أن المرأة الريفية أصبحت تنتج المزيد من المنتجات عن طريق نماذج التعبئة والتغليف أو المعاملات البسيطة التى توجد على الإنتاج الزراعى، التى ترفع من القيم المضافة والتسويقية.
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