ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

20 مارس.. أولى جلسات محاكمة الإعلامي تامر أمين بسبب تصريحاته عن أهل الصعيد

السبت 20/فبراير/2021 - 02:16 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد مهدي
حددت محكمة جنح مدينة نصر، جلسة 20 مارس المقبل، لمحاكمة الإعلامى تامر أمين بتهمة سب وقذف الشعب المصرى وإهانته، في الجنحة المباشرة التى تقدم بها المستشار أشرف ناجى ضده بعد الحلقة التى شهدت تجاوز ضد الشعب المصرى.


وقدم الإعلامى تامر أمين، اعتذارا عن إهانته لأهالى الصعيد في برنامجه، وقال في فيديو: "أقدم اعتذارا واضحا وصريحا لا لبس فيه لكل أهالينا في الصعيد وفى كل مكان بمصر، اللى زعلانين منى، أنا لا هكابر ولا هآوح، أنا من الناس اللى بتعتذر لما تحس إن الناس زعلانة منها، حتى لو كانت نيتى يعلم بيها ربنا نيتى خير وكان الهدف هو المصلحة العامة".


وكانت قناة "النهار" أعلنت في بيان عاجل لها أنها قررت إيقاف الإعلامي تامر أمين والتبرع بشهر من راتبه لإحدى المؤسسات الخيرية.


وكان الإعلامي تامر أمين، أدلى خلال برنامجه المذاع على قناة "النهار"، بحديث تسبب في استياء قطاع كبير من أبناء الصعيد والأرياف، أطلقوا على أثره هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي يدعوا لمحاسبته، رافضين الاعتذار الذي تقدم به الإعلامي إثر موجة الغضب التي أطلقوها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد تصدره التريند.. تفاصيل أزمة تامر أمين مع الصعايدة

إحنا نسايب.. تامر أمين يعتذر للصعايدة: جزمتكم على رأسي من فوق

نقيب الاعلاميين: إيقاف تامر أمين وإحالته للتحقيق

تامر أمين يوجه رسالة جديدة لـ أهل الصعيد.. فيديو

ثلاث جهات تفتح تحقيقا عاجلا مع تامر أمين.. تفاصيل

منبت العزة والشرف.. أحمد حسن يقصف جبهة تامر أمين بعد تصريحاته عن الصعايدة

ترشيحاتنا

اليوم.. المريخ السوداني يحسم ملف شكوى كهربا للكاف

إعلامية كويتية: مصر تعوم على حقول هائلة من الغاز الطبيعي

رغم تعافيه من قاع 7 أشهر.. الذهب يسجل أسوأ أداء أسبوعي

قرار نهائي.. عودة الدراسة بالجامعات السبت المقبل

كيم كارديشيان تضع شروطا لانفصالها عن زوجها

أمطار ورياح لمدة 48 ساعة قادمة.. الأرصاد تحذر من موجة جديدة على البلاد

Advertisements

بتوقيع وزير التعليم.. الجدول الرسمي النهائي لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يصل المديريات استعدادا لتطبيقه

وزير التعليم العالي يبعث رسالة طمأنة للطلاب قبل انطلاق اجتماع الأعلى للجامعات

الأعلى للجامعات: استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات 27 فبراير وسط إجراءات احترازية مشددة

أحرجت العريس .. عروس تطلب طلبا غير لائق في حفل زفافها.. شاهد

أمطار ورياح لمدة 48 ساعة قادمة.. الأرصاد تحذر من موجة جديدة على البلاد

قرار نهائي.. عودة الدراسة بالجامعات السبت المقبل

من 500 لـ2000 جنيه.. رسوم تسجيل الشقق بداية من 4 مارس 2021

إهانة لا تغتفر.. الخارجية السودانية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد إثيوبيا

خاص | مفاجآت في شهادة تميم يونس مطرب «سالمونيلا» بقضية الطبيب المتحرش

النيابة في اتهام سفاح الجيزة بقتل شقيقة زوجته: وعد ضحيته بالزواج وخنقها

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

وزير الرياضة ينهي الجدل: أزمة الحجز على أرصدة الزمالك في طريقها إلى الحل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف.. 3 طرق جديدة لمواجهة اكتئاب كورونا

طريقة عمل شوربة السبانخ بـ 4 وصفات للشيف شربيني

وزير النقل يتفقد برج إشارات محطة قطارات ديروط.. صور