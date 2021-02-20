20 مارس.. أولى جلسات محاكمة الإعلامي تامر أمين بسبب تصريحاته عن أهل الصعيد

حددت محكمة جنح مدينة نصر، جلسة 20 مارس المقبل، لمحاكمة الإعلامى تامر أمين بتهمة سب وقذف الشعب المصرى وإهانته، في الجنحة المباشرة التى تقدم بها المستشار أشرف ناجى ضده بعد الحلقة التى شهدت تجاوز ضد الشعب المصرى.









وقدم الإعلامى تامر أمين، اعتذارا عن إهانته لأهالى الصعيد في برنامجه، وقال في فيديو: "أقدم اعتذارا واضحا وصريحا لا لبس فيه لكل أهالينا في الصعيد وفى كل مكان بمصر، اللى زعلانين منى، أنا لا هكابر ولا هآوح، أنا من الناس اللى بتعتذر لما تحس إن الناس زعلانة منها، حتى لو كانت نيتى يعلم بيها ربنا نيتى خير وكان الهدف هو المصلحة العامة".









وكانت قناة "النهار" أعلنت في بيان عاجل لها أنها قررت إيقاف الإعلامي تامر أمين والتبرع بشهر من راتبه لإحدى المؤسسات الخيرية.









وكان الإعلامي تامر أمين، أدلى خلال برنامجه المذاع على قناة "النهار"، بحديث تسبب في استياء قطاع كبير من أبناء الصعيد والأرياف، أطلقوا على أثره هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي يدعوا لمحاسبته، رافضين الاعتذار الذي تقدم به الإعلامي إثر موجة الغضب التي أطلقوها.