هندسة طنطا: عقد مجموعة من البرامج التدريبية المجانية والمتخصصة لأعضاء هيئة التدريس

أعلنت كلية الهندسة جامعة طنطا، اليوم السبت، عن بدء عقد مجموعة من البرامج التدريبية المجانية والمتخصصة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، للتدريب على كيفية الاستفادة من تشغيل نظام إدارة التعلم وإنتاج المقررات الإلكترونية ذاتيا.









وأشارت الكلية، أنه سوف يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من المركز القومي للتعلم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات، ومكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم فى الدول العربية بالقاهرة واللجنة الوطنية لليونسكو، لافته أنه سيتم عقد البرامج التدريبية عن بعد نظرا للإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا باستخدام برنامجMicrosoft Teams، والحضور بأسبقية تسجيل البيانات لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، نظرًا لمحدودية الأعداد المتاح تدريبها من خلال البروتوكول.



