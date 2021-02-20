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تعليم

هندسة طنطا: عقد مجموعة من البرامج التدريبية المجانية والمتخصصة لأعضاء هيئة التدريس

السبت 20/فبراير/2021 - 02:42 م
كلية الهندسة - جامعة
كلية الهندسة - جامعة طنطا
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احمد علي
أعلنت كلية الهندسة جامعة طنطا، اليوم السبت، عن بدء عقد مجموعة من البرامج التدريبية المجانية والمتخصصة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، للتدريب على كيفية الاستفادة من تشغيل نظام إدارة التعلم وإنتاج المقررات الإلكترونية ذاتيا.


 وأشارت الكلية، أنه سوف يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من المركز القومي للتعلم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات، ومكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم فى الدول العربية بالقاهرة واللجنة الوطنية لليونسكو، لافته أنه سيتم عقد البرامج التدريبية عن بعد نظرا للإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا باستخدام برنامجMicrosoft Teams، والحضور بأسبقية تسجيل البيانات لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، نظرًا لمحدودية الأعداد المتاح تدريبها من خلال البروتوكول.

جدير بالذكر، أن هذا يأتى في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين المركز القومي للتعلم الإلكتروني بمركز الخدمات الإلكترونية، والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، ومكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم فى الدول العربية بالقاهرة، واللجنة الوطنية لليونسكو.
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