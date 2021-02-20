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أخبار البلد

وزير الدفاع يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في فعاليات معرض IDEX 2021 الدولي

السبت 20/فبراير/2021 - 02:27 م
الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي
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محمد إبراهيم
غادر القاهرة، صباح اليوم، السبت، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، متوجهًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام للمشاركة في فعاليات معرض الدفاع الدولي الخامس عشر (IDEX 2021) والمعرض البحري المصاحب له (NAVDEX2021) الذين تستضيفهما العاصمة الإماراتية /أبوظبي/ حتى الـ25 من الشهر الجاري.


 ومن المقرر أن يجري الفريق أول محمد زكي عدة مباحثات - على هامش المعرض - مع عدد من وزراء الدفاع، وكبار المسئولين من مختلف الدول المشاركة؛ لبحث علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات.


 ويشارك في فعاليات معرض الدفاع الدولي الخامس عشر (IDEX 2021) والمعرض البحري المصاحب له (NAVDEX2021) عدد كبير من الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية والعسكرية حول العالم لعرض أحدث ما وصل إليه العلم العسكري في مجال الإنتاج والتصنيع العسكري من تقنيات حديثة وقدرات دفاعية متطورة.


 تأتي مشاركة مصر في معرض الدفاع الدولي الخامس عشر (IDEX 2021) والمعرض البحري المصاحب له (NAVDEX2021)  للإطلاع على أحدث ما وصل إليه مجال الإنتاج والتصنيع العسكري.
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