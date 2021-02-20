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اقتصاد

تعرف على قيمة البتكوين مقابل العملات العربية اليوم السبت 20 فبراير 2021

السبت 20/فبراير/2021 - 03:10 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
وصلت مكاسب عملة بتكوين المشفرة إلى حوالي 80% منذ بداية العام الحالي، وتمكنت العملة صباح اليوم، السبت، من الاقتراب من مستويات الـ 56 ألف دولار أمريكي، ولكن ماذا عن قيمة البتكوين مقابل العملات العربية (الأرقام مقربة بسعر صرف يوم السبت الموافق 20 فبراير 2021):


الإمارات: 205 آلاف درهم.
سلطنة عمان: 22 ألف ريال.
السعودية: 209 آلاف ريال.




قطر: 204 آلاف ريال.
الكويت: 17 ألف دينار.
البحرين: 21 ألف دينار.
الأردن: 40 ألف دينار.
العراق: 82 مليون دينار.
سوريا: 29 مليون ليرة. (نحو 190 مليونا في السوق الموازية)
لبنان: 85 مليون ليرة. (نحو 496 مليونا في السوق الموازية)
مصر: 874 ألف جنيه.
الجزائر: 7.5 ملايين دينار.
المغرب: 500 ألف درهم.
تونس: 151 ألف دينار.


يذكر أن القيمة السوقية لـ بتكوين تجاوزت التريليون دولار، إذ بلغت ذروة قياسية جديدة صباح اليوم، السبت، متحدية تحذيرات محللين من أنها ليست من أساسيات الاقتصاد وتحوط ضعيف من التراجع في أسعار الأسهم.


وقفزت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق الـ 55 ألف دولار، مما يجعلها على مسار تحقيق قفزة أسبوعية 11%، وصعدت منذ بداية الشهر 64% تقريبا.
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