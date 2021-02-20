تعرف على قيمة البتكوين مقابل العملات العربية اليوم السبت 20 فبراير 2021







قطر: 204 آلاف ريال.

الكويت: 17 ألف دينار.

البحرين: 21 ألف دينار.

الأردن: 40 ألف دينار.

العراق: 82 مليون دينار.

سوريا: 29 مليون ليرة. (نحو 190 مليونا في السوق الموازية)

لبنان: 85 مليون ليرة. (نحو 496 مليونا في السوق الموازية)

مصر: 874 ألف جنيه.

الجزائر: 7.5 ملايين دينار.

المغرب: 500 ألف درهم.

تونس: 151 ألف دينار.









يذكر أن القيمة السوقية لـ بتكوين تجاوزت التريليون دولار، إذ بلغت ذروة قياسية جديدة صباح اليوم، السبت، متحدية تحذيرات محللين من أنها ليست من أساسيات الاقتصاد وتحوط ضعيف من التراجع في أسعار الأسهم.







وقفزت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق الـ 55 ألف دولار، مما يجعلها على مسار تحقيق قفزة أسبوعية 11%، وصعدت منذ بداية الشهر 64% تقريبا.