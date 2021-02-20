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أخبار العالم

روسيا تسجل أول إصابة بشرية بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور

السبت 20/فبراير/2021 - 02:42 م
إنفلونزا الطيور في
إنفلونزا الطيور في روسيا
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شريف سيد
فجّر علماء روس، مفاجأة اليوم، السبت، عقب إعلان اكتشاف أول إصابات بين البشر بسلالة H5N8 من إنفلونزا الطيور لدى 7 أشخاص في مزرعة جنوب البلاد. 

وأعلنت رئيسة هيئة مراقبة صحة المستهلك في روسيا، العثور على 7 إصابات بالسلالة الجديدة للفيروس لدى 7 في مزرعة، لتكون أول إصابة بشرية بهذه السلالة. 

وأضافت الهيئة، أنه ليس هناك أي دليل حتى الآن عن انتقال هذه السلالة بين البشر حتى الآن. 

وقالت وفق ما نقلته وسائل الإعلام، "أود إخباركم باكتشاف علمي مهم قام به العلماء، حيث تم تأكيد الإصابات لأول مرة بين البشر". 

ووفقًا لوكالة "أنترفاكس"، فإن حالة المصابين لا تزال خفيفة. 

وأضافت الهيئة، أن السلالة تنتقل من الطيور إلى البشر حتى الآن، معبرة عن مخاوفها من إمكانية تطور هذه السلالة فيما بعد. 

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