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رياضة

موسيماني يطمئن علي جاهزية أيمن أشرف لموقعة سيمبا

السبت 20/فبراير/2021 - 02:59 م
أيمن أشرف
أيمن أشرف
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عبد الحكيم أبو علم
حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد اجتماع مع أيمن أشرف، مدافع الفريق، وذلك في حضور الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، قبل انطلاق تقسيمه الفريق اليوم؛ من أجل الاطمئنان على سلامته وجاهزيته للمشاركة في أول مران للفريق بـ تنزانيا. 

وشارك أيمن أشرف عقب جلسته مع موسيماني وطبيب الفريق في مران الأهلي كاملا، وتواجد بقوة في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني كاملة. 

وتعافى أيمن أشرف من آثار إجهاد العضلة الخلفية وبات جاهزا للمشاركة في مباراة سيمبا التنزاني. 

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها عصر الثلاثاء المقبل.
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