نقل جثمان المصري الغارق من ميناء رفح البري إلى العريش

أكدت مصادر، أنه تم نقل جثمان مصري غارق، أحد ضحايا لنش بورسعيد، من ميناء رفح البري إلى مستشفى العريش العام في شمال سيناء، تحت تصرف النيابة.





وكانت السلطات في قطاع غزة، عثرت على جثة أحد الشباب الخمسة من محافظة بورسعيد الذين ابتلعتهم أمواج البحر؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث لفظتهم الأمواج على الشاطئ قبالة مدينة رفح الفلسطينية.





وتبين من أوراق إثبات الشخصية، أن الجثة لمصري الجنسية يدعى "ماهر جابر خله عبيد"، ٤٧ عامًا، من حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، أحد ضحايا لنش بورسعيد الغارق الذي كان على متنه خمسة أشخاص ابتلعهم البحر أثناء موجة الطقس السيئ، حيث تم نقل الجثة إلى أحد المستشفيات غزة.





وقال الدكتور محمود عامر، مدير مرفق الإسعاف في شمال سيناء، إنه تم نقل جثمان ماهر جابر خله عبيد، ٤٧ عاما، حي الضواحي ببورسعيد، عن طريق سيارة إسعاف من ميناء رفح البري إلى مستشفي العريش العام تحت تصرف النيابة؛ تمهيدًا لنقلها لبورسعيد.







وكان اللانش خرج من بورسعيد مساء يوم الثلاثاء الماضي، لتوصيل طرود إلى سفينة حاويات بغاطس البحر المتوسط، وعليه خمسة أشخاص بحارة وتوكيلات ملاحية، وهم "محمود السيد، وماهر جابر خله، وصلاح، ومحمد الخنيني، وسائق اللنش ويدعى "رجب صبح"، إلا أن اللنش انقلب بهم، وغرق بسبب سوء الأحوال الجوية.







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