لطلاب الشهادات المعادلة.. بشرى سارة من الأعلى للجامعات حول اختبارات القدرات

وافق المجلس الأعلى للجامعات على أداء اختبارات القدرات للراغبين من الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والمتقدمين للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعات الحكومية المصرية، التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات.





وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، صباح اليوم السبت ٢٠فبراير ٢٠٢١، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.





وأكد المجلس على بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.





وشدد المجلس على انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقا للجداول المعلنة بالكليات والمعاهد لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليمية.



