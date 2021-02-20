ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لطلاب الشهادات المعادلة.. بشرى سارة من الأعلى للجامعات حول اختبارات القدرات

السبت 20/فبراير/2021 - 03:33 م
طلاب -صورة أرشيفية
طلاب -صورة أرشيفية
Advertisements
نهلة الشربيني
وافق المجلس الأعلى للجامعات على أداء اختبارات القدرات للراغبين من الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والمتقدمين للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعات الحكومية المصرية، التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، صباح اليوم السبت ٢٠فبراير ٢٠٢١، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.

وأكد المجلس على بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.

وشدد المجلس على انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقا للجداول المعلنة بالكليات والمعاهد لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليمية.

كما شدد المجلس على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد؛ لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قرار جديد من هندسة عين شمس بشأن امتحانات الفصل الدراسي الاول

الأعلى للجامعات يجتمع لمناقشة القرارات حول التيرم الثاني والامتحانات.. اليوم

الأعلى للجامعات: استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات 27 فبراير وسط إجراءات احترازية مشددة

المجلس الأعلى للجامعات يوجه تعليمات مهمة حول امتحانات التيرم الأول

«الأعلى للجامعات»: مد العام الدراسي 3 أسابيع

«الأعلى للجامعات» يقدم الفرصة للطلاب للاعتذار عن الامتحانات وفق هذه الشروط

ترشيحاتنا

الأعلى للجامعات يجتمع لمناقشة القرارات حول التيرم الثاني والامتحانات.. اليوم

مصرع 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالسويس

من 500 لـ2000 جنيه.. رسوم تسجيل الشقق بداية من 4 مارس 2021

لا يشبع.. نجم ليفربول: فوجئت بتصرف محمد صلاح أمام لايبزيج

كيم كارديشيان تضع شروطا لانفصالها عن زوجها

من مصر للكويت.. فتح باب حجز تذاكر الرحلات المباشرة بداية من غد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف.. 3 طرق جديدة لمواجهة اكتئاب كورونا

طريقة عمل شوربة السبانخ بـ 4 وصفات للشيف شربيني

وزير النقل يتفقد برج إشارات محطة قطارات ديروط.. صور