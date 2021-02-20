تنفيذًاً لمبادرة الرئيس.. الأعلى للجامعات يطلق أول منصة لتدريب وتأهيل أصحاب الأعمال اليدوية والحرف

وقع المجلس الأعلى للجامعات، مذكرة تفاهم بين مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية، بشأن تشغيل منصة (إجادة)، وذلك تنفيذًا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية بعنوان "صنايعية مصر" التي تهدف إلى تدريب وتأهيل أصحاب الأعمال اليدوية والحرف والمهن مثل النجارة والسباكة والكهرباء وغيرها من الحرف.





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وتنص المذكرة على تعاون الطرفين في تشغيل المنصة الإلكترونية وتوفير البرامج التدريبية اللازمة للتحول الرقمي للمجتمع المصري وصنايعية مصر، بجانب توفير المحتوى التدريبي وتطويره.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، صباح اليوم السبت ٢٠فبراير ٢٠٢١، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.

أكد المجلس على بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.

شدّد المجلس على انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقا للجداول المعلنة بالكليات والمعاهد لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليمية.

كما شدّد المجلس على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد؛ لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.