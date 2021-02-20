محافظ البحر الأحمر: ننسق مع الصحة لافتتاح معمل pcr بمرسى علم

استقبل اليوم السبت، اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر ، داخل مطار الغردقة الدولي ، وزيرا السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، والطيران المدني الطيار محمد منار عنبه ، لمتابعة الاجراءات الأمنية والوقائية بمطار الغردقة الدولي وافتتاح مقر سحب عينات لتحليل PCR .

وافتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر يرافقه وزير السياحة والآثار ووزير الطيران المدني ، مقر سحب عينات لتحليل pcr بمقر هيئة تنشيط السياحة بمدينة الغردقة، للكشف عن فيروس كورونا المستجد للسياح المغادرين من مدينة الغردقة والتخفيف عن عبء انتقال السائحين من وإلى معمل معمل الغردقة المشترك.

وأوضح محافظ البحر الأحمر خلال افتتاح المقر الجديد ، أن إختيار مقر هيئة تنشيط السياحة لإجراء هذه المسحات، جاء استجابة لمناشدات عدد من السائحين، بسبب بُعد مسافة معمل الغردقة المشترك، الذي تتم فيه التحاليل، عن الفنادق، ووجود تكدس به، لصغر حجم المكان.

كما أشار حنفي إلى أن المقر الجديد لسحب العينات في الممشى السياحي، يمتاز بالقرب من المناطق السياحية والفنادق، ويتسع لعدد كبير من الراغبين في سحب العينات ، مما سيكون له أثر كبير في التيسير على السائحين، وحفاظًا على صحتهم وسلامتهم .

وأضاف محافظ البحر الأحمر أن هناك المئات من المواطنين والسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، يترددون على معمل الغردقة المشترك بالدهار وسط مدينة الغردقة يوميًا، لإجراء مسحة PCR، وذلك عقب قضاء إجازتهم بفنادق الغردقة، وقبل المغادرة إلى بلدانهم، للحصول على شهادة تفيد بإجراء التحليل وإثبات خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك للسائحين الذين تشترط دولهم إجراء مسحة طبية قبل دخولهم البلاد.

وتابع المحافظ: كما تم إنشاء معمل لتحاليل PCR بالإدارة الصحية بسفاجاوتجهيزة بأحدث الأجهزة الطبية للتحاليل بتكلفة اجمالية 2 مليون و300ألف جنية لخدمة أهالى الجنوب والقادمين بميناء سفاجا البحرى والقادمين بمطار مرسى علم، وذلك لتخفيف العبء والزحام على معمل الغردقة، و للتيسير على المواطنين والسياح، وكشف المحافظ أنه يجري التنسيق مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لدراسة إمكانية انشاء معمل تحاليل PCR، بمدينة مرسى علم لتوفير المزيد من سبل الراحة للسائحين، موجهًا الشكر لها لدعمها المستمر لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

ومن جانبه قدم وزير السياحة والآثار الشكر الي محافظ البحر ، لتعاونه المستمر في تيسير تقديم مختلف الخدمات، سواء للمواطنين أو للسائحين .

وأضاف العناني أنه طالب مديرية الصحة بالبحر الأحمر بضرورة توفير تحليل إضافي تطلبه بعض الدول لسياحها أثناء المغادرة، مثل المانيا وسويسرا وتم توفير التحليل ، مؤكدا أنه سيتم التنسيق بتواجد فرق طبية لسحب العينات من السياح المغادرين بفنادق سفاجا واستخراج تحليل ال pcr قبل مغادرتهم بيوم .

وفي ذات السياق قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بجولة تفقدية داخل مطار الغردقة الدولي للاطمئنان علي حركة السفر والمغادرة ، والاطمئنان علي الإجراءات الأمنية والوقائية بالمطار ، كما قام بجولة تفقدية بمكتب مصر للطيران بالممشي السياحي.

وعقب نهاية الجول التفقدية وافتتاح مقر سحب العينات ، التقي اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني ، بعدد كبير مستثمري السياحة بالبحر الأحمر للاستماع الي مطالبهم وتقديم الحلول المناسبة لهم .

رافق الوفد اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد بالمحافظة والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، وعددًا من قيادات وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني ، بالإضافة إلي عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .