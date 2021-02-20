وزير السياحة للعاملين بالغردقة: لم يصدر قرار بعودة السياحة الروسية

قال الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار خلال اجتماعه مع العاملين بهيئه تنشيط السياحة مكتب الغردقة أن قرار عودة الرحلات الروسية ما هو الا كلام جرائد وانه لم يصدر اي قرار بعودة السياحة الروسية حتى الآن .





وعلق الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران أن ما أثير بشأن عودة السياحة الروسية ما هو إلا تقدم لإحدى الشركات الروسية بطلب لسلطة الطيران المدني المصري بطلب للموافقة على تنظيم رحلات فقط.





وكان قد افتتح الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار و الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المقر الدائم لإجراء فحص تحليل كورونا pcr، الذي أعدته جمعية المستثمرين بالمحافظة.





كما تفقد الوزيران الاجراءات الاحترازية بمطار الغردقة الدولي والتقى عدد من السياح الذين أشادوا بتلك الإجراءات الاحترازية وطقس مدينه الغردقه المشمس.









ويلتقي الوزير، مع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، كما يعقدا اجتماعا مع مستثمري السياحة بالمحافظة لبحث أبرز المعوقات التي تواجههم ومقترحات القطاع لمواجهة آثار وتداعيات كورونا.





ومن المقرر أن يزور الوزير غدا مدينة مرسى علم ويعقد اجتماعا مماثل مع جمعية المستثمرين السياحيين بالمدينة.





وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن اختيار هذا المقر جاء استجابة لمناشدات عدد من السائحين، بسبب بعد مسافة المكان الأول عن الفنادق، ووجود تكدس به، لافتًا إلى أن المقر الجديد لسحب العينات موجود في الممشى السياحي وبالقرب من المناطق السياحية والفنادق ويسع عددًا كبيرًا من الراغبين في سحب العينات، ما سيكون له أثرًا كبيرًا في التيسير على السائحين وحفاظًا على صحتهم وسلامتهم، موجهًا بسرعة تجهيزه لاستقبال السائحين.



