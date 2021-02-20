عبد الحليم علي يكشف آخر استعدادات الزمالك قبل السفر إلى السنغال

كشف عبدالحليم علي مدير الكرة بالفريق الأول بنادي الزمالك، عن آخر استعدادات الفريق قبل السفر إلى السنغال.





وتطير بعثة الزمالك مساء اليوم إلى السنغال استعدادا لمواجهة تونجيت في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وقال عبد الحليم علي إن الفريق في حالة تركيز كاملة قبل مواجهة بطل السغنال، وهدفنا العودة للقاهرة بنتيجة إيجابية.





وأوضح أن الجهاز الفني لديه ثقة كاملة في إمكانيات وخبرات اللاعبين من أجل تقديم أفضل أداء أمام تونجيت، والحفاظ على النتائج الإيجابية التي يقدمها الفريق منذ بداية الموسم.



