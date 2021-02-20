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أخبار العالم

السعودية.. حقيقة مقتل المدربة الرياضية رفعة اليامي

السبت 20/فبراير/2021 - 04:33 م
مصادر تنفي مقتل المدربة
مصادر تنفي مقتل المدربة السعودية رفعة اليامي
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قسم الخارجي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية أخبارًا تفيد بمقتل المدربة الرياضية الشهيرة رفعة اليامي على يد عائلتها، بحجة الدفاع عن الشرف، إلا أن مصادر موثوقة نفت صحة تلك الأنباء.

وأشارت صحيفة "سبق" السعودية، نقلا عن مصادرها، إلى عدم صحة ما تم تداوله عن مقتل فتاة تدعى "رفعة".
 
وذكرت المصادر أن التحقيقات كشفت عن قيام 4 من المتهمين من أقاربها بنقلها عنوة من شقة في جدة إلى نجران، وتم القبض عليهم، كما تم التحقق من سلامة المجني عليها بعد أن اتضح تواجدها في منزل والدها، وسُلمت لدار الحماية الاجتماعية.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل مع الأنباء حول مقتل رفعة اليامي وهي مدربة رياضية على يد أفراد من قبيلة يام، بدافع الدفاع عن الشرف.

وتحظى "رفعة" بمتابعة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي وتستخدم حسابتها في تعليم الرياضة والحديث عن الصحة والجمال والرشاقة، كما أنها أم لأربعة أطفال وتقطن في مدينة نجران بعيدا عن أهلها في جدة.
السعودية.. حقيقة مقتل المدربة الرياضية رفعة اليامي
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