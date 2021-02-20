السعودية.. حقيقة مقتل المدربة الرياضية رفعة اليامي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية أخبارًا تفيد بمقتل المدربة الرياضية الشهيرة رفعة اليامي على يد عائلتها، بحجة الدفاع عن الشرف، إلا أن مصادر موثوقة نفت صحة تلك الأنباء.





وأشارت صحيفة "سبق" السعودية، نقلا عن مصادرها، إلى عدم صحة ما تم تداوله عن مقتل فتاة تدعى "رفعة".

وذكرت المصادر أن التحقيقات كشفت عن قيام 4 من المتهمين من أقاربها بنقلها عنوة من شقة في جدة إلى نجران، وتم القبض عليهم، كما تم التحقق من سلامة المجني عليها بعد أن اتضح تواجدها في منزل والدها، وسُلمت لدار الحماية الاجتماعية.





وتفاعل نشطاء مواقع التواصل مع الأنباء حول مقتل رفعة اليامي وهي مدربة رياضية على يد أفراد من قبيلة يام، بدافع الدفاع عن الشرف.



