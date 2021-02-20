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فن

أبيض × أسود .. نيكول سابا تتألق في أحدث ظهور

السبت 20/فبراير/2021 - 05:00 م
نيكول سابا
نيكول سابا
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محمد بدران
نشرت الفنانة نيكول سابا، صورة جديدة بالأبيض والأسود عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت نيكول سابا، في الصورة بإطلالة مبهجة مرتدية سترة وهو ما جعل إطلالتها أنيقة ومميزة، وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

يذكر أن نيكول تزوجت من يوسف الخال في 2011، وأنجبا طفلة أطلقا عليها اسم "نيكول".

وتشارك نيكول سابا فى مسلسل "الوجه الآخر"، مع الفنان ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيرى، وهو من تأليف فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سينرجي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، والذى أذيع مؤخرا ونال استحسان الجمهور.

مسلسل "الهيبة" بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.

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