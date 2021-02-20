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رياضة

انفراجة للجزائر وغموض بالمغرب.. كاف يدرس حلول أزمة مباريات دورى الأبطال

السبت 20/فبراير/2021 - 05:00 م
الكاف
الكاف
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يسري غازي
شهدت الساعات الماضية إنفراجة وغموضا فى آن واحد بلقاءات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا التى يشارك بها نادى شباب بلوزداد الجزائرى ونادى الوداد البيضاوى المغربي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" تأجيل مباراة الوداد البيضاوى وكايزر تشيفز إلى إشعار آخر إلى جانب تأجيل لقاء شباب بلوزداد الجزائرى أمام نظيره فريق صنداونز الجنوب إفريقي بسبب رفض وزارة الصحة داخل الجزائر والمغرب دخول فرق جنوب إفريقيا الى أراضيها بداعى التخوف من إنتشار السلالة المتحورة من فيروس كورونا.

بادرة الإنفراجة جاءت من نصيب نادى شباب بلوزداد الجزائرى حيث كشف مسئولوه عن مقترح بمواجهة ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا يوم 27 أو 28 الجاري في السودان وقال في بيان عبر صفحته على فيس بوك أن اقتراحه بلعب المباراة في السودان، جاء بعد طلب الكاف، باختيار بلد محايد لإقامة المباراة المذكورة التي كانت مقررة الثلاثاء المقبل، على ملعب الخامس يوليو في العاصمة الجزائرية وأكدت أنها تنتظر رد الاتحاد الأفريقي، المرتبط بموافقة السلطات السودانية على استضافة المباراة.

فيما تمثل الغموض فى موقف نادى الوداد البيضاوى المغربي لدى ملاقاته نظيره كايزر تشيفز بعدما تقرر تأجيل اللقاء الى أجل غير مسمى إلى جانب رفض مصر استضافة اللقاء نظرا لدواعى صحية فى ظل مطالبة الكاف المغاربة بضرورة ترشيح ملعب لإستضافة اللقاء فى قادم الساعات.

اتحاد جنوب أفريقيا من جانبه هدد بالتصعيد إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" وللمحكمة الرياضية الدولية حال صدور قرارات مخالفة للائحة بطولة دوري أبطال أفريقيا ما جعل الكاف يمنح الوداد المغربي وشباب بلوزداد الجزائري مهلة أخيرة حتي غد الأحد من أجل ترشيح ملعب لإستضافة مباراتهما أمام كايزر شيفز وصن داونز في مسابقة دوري ابطال افريقيا وفي حال إذا لم يحدد كل فريق ملعب لمباراته أمام الفريق الجنوب إفريقي يعتبر خاسرًا مباراته 0/2.
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