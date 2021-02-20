انفراجة للجزائر وغموض بالمغرب.. كاف يدرس حلول أزمة مباريات دورى الأبطال

عن مقترح بمواجهة ضيفه

، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا يوم 27 أو 28 الجاري في السودان وقال في بيان عبر صفحته على فيس بوك أن اقتراحه بلعب المباراة في السودان، جاء بعد طلب الكاف، باختيار بلد محايد لإقامة المباراة المذكورة التي كانت مقررة الثلاثاء المقبل، على ملعب الخامس يوليو في العاصمة الجزائرية

وأكدت أنها تنتظر رد الاتحاد الأفريقي، المرتبط بموافقة السلطات السودانية على استضافة المباراة.

بادرة الإنفراجة جاءت من نصيب نادى شباب بلوزداد الجزائرى حيث كشف مسئولوه