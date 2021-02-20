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رياضة

شاهد.. كواليس مران الأهلي الأول في تنزانيا استعدادا لـ سيمبا

السبت 20/فبراير/2021 - 05:08 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الأول بتنزانيا على ملعب «جيمخانا» الذي يبعد 10 دقائق من فندق إقامة بعثة الفريق في تنزانيا. 

وانطلق المران بمحاضرة فنية لبيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق؛ استمرت لمدة 10 دقائق في أرض الملعب، ثم خاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والجري حول الملعب، مع بداية المران الأول للفريق في تنزانيا ظهر اليوم، وذلك  تحت إشراف كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، في فقرة استمرت 30 دقيقة. 

وعقد بيتسو موسيماني إجتماعًا مع بأيمن أشرف، مدافع الفريق، وذلك في حضور الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، قبل انطلاق تقسيمه الفريق اليوم؛ من أجل الاطمئنان على سلامته وجاهزيته للمشاركة في أول مران في تنزانيا. 

وشارك أيمن أشرف عقب جلسته مع موسيماني وطبيب الفريق في مران الأهلي كاملا، وتواجد بقوة في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني كاملة. 

وتعافى أيمن أشرف من آثار إجهاد العضلة الخلفية وبات جاهزا للمشاركة في مباراة سيمبا التنزاني. 

وقاد يانكون ميشيل، مدرب الحراس مرانًا قويا لمحمد الشناوي وعلي لطفي، في تدريبات وفقرات خاصة على هامش المران الجماعي الفريق الذي أقيم على ملعب «جيمخانا» في تنزانيا. 

وانفرد «ميشيل» بالثنائي «الشناوي» و«لطفي» لخوض جانب من التدريبات الإضافية في مران الفريق، عقب الانتهاء من الفقرات الخاصة بالحراس والتي ضمت أيضا الثنائي؛ مصطفى شوبير وحمزة علاء. 

وشهد المران تعرض مروان محسن للإصابة حيث غادر التقسيمة ، وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن اللاعب اشتكى من آلام كدمة في القدم تعرض لها أثناء مران الأهلي بالتتش أمس الجمعة. 

وأوضح أنه فضل عدم استكمال اللاعب لفقرات التقسيمة؛ بسبب شكواه من آلام الكدمة آلتي تعرض لها في مران الأهلي الأخير بالقاهرة؛ من أجل تجهيزه بشكل جيد، ولتجنب تفاقم آلام الكدمة في القدم. 

واختتم موسيماني المران بتقسيمة قوية استمرت لمدة 45 دقيقة، شهدت تنافسا قويا بين جميع اللاعبين.
 
وحرص محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر في تنزانيا، على حضور مران الأهلي الأول في دار السلام؛ استعدادا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني. 

واستقبل محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق في تنزانيا، السفير وأعضاء السفارة الذين حرصوا على متابعة مران الفريق؛ للشد من أزره قبل مواجهة سيمبا. 

وكان السفير المصري في تنزانيا محمد جابر أبو الوفا قد حرص على استقبال بعثة الأهلي في مطار دار السلام أمس فور وصولها، وقام وطاقم السفارة بتسهيل كافة إجراءات خروج البعثة. 

وشهد الملعب الذي أقيم عليه المران عمليات تعقيم مستمرة، وذلك في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة سيمبا التنزاني. 

وكلف الجهاز الإداري أحد مسؤولي المهمات بالبعثة بعملية تعقيم الملعب وأدوات التدريب والكرات، قبل انطلاق المران؛ وذلك حفاظا على سلامة الجميع ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا. 

يذكر أن طبيب الفريق أحمد أبو عبلة قد حدد عددا من التحذيرات والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المنتشر في تنزانيا. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني عصر الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
شاهد.. كواليس مران الأهلي الأول في تنزانيا استعدادا لـ سيمبا
شاهد.. كواليس مران الأهلي الأول في تنزانيا استعدادا لـ سيمبا
شاهد.. كواليس مران الأهلي الأول في تنزانيا استعدادا لـ سيمبا
شاهد.. كواليس مران الأهلي الأول في تنزانيا استعدادا لـ سيمبا
شاهد.. كواليس مران الأهلي الأول في تنزانيا استعدادا لـ سيمبا
شاهد.. كواليس مران الأهلي الأول في تنزانيا استعدادا لـ سيمبا
شاهد.. كواليس مران الأهلي الأول في تنزانيا استعدادا لـ سيمبا
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