أسامة نبيه: هجوم أحمد بلال على مصطفى محمد "هزار".. فيديو

قال أسامة نبيه نجم الزمالك السابق، إن الهجوم على مصطفى محمد مهاجم فريق جالطة سراي الحالي، بسبب التريند؛ يقوده مجموعة معينة.





وأضاف نبيه خلال تصريحاته لـ صدى البلد : أحمد بلال صديقي واحبه وعلاقتنا جيدة ولكن الهجوم علي مصطفي محمد بسبب حديث الناس عن رأيه المختلف".





وأكمل : مصطفي محمد قدم اداء مميزا في الزمالك، وحاليا ايضا ظهر بشكل قوي مع نادي جالطة سراي ، واتمنى ان يخطو خطوة كبيرة في أندية أوروبا .





وأوضح : لو أخذ رأي أحمد بلال في الوقت الحالي؛ سيؤكد قوة اللاعب وقدراته وإمكانياته ، وما سبق من الممكن أن يكون على سبيل المزاح ، والناس حابَّه تسمع ده من بلال، وظهر كوميكسات عليه".



