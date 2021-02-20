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رياضة

اشتباه في التعمد.. تفاصيل إصابة إيهاب أمين لاعب منتخب مصر لكرة السلة

السبت 20/فبراير/2021 - 05:31 م
ايهاب امين
ايهاب امين
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حسام الحارتي
تعرض اللاعب ايهاب امين لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة لإصابة قوية بكسر في الانف خلال مباراة منتخبنا  مع منتخب الرأس الاخضر مما استدعى مغادرة اللاعب اللاعب للمباراة والذهاب لأقرب مستشفى للاطمئنان عليه.

وصرح الكابتن أحمد مرعي المدير الفني لمنتخب مصر بان إصابة ايهاب أمين هي كسر في عضلة الانف وان هناك شبه تعمد في الاصابة من لاعب منتخب الرأس الاخضر وسوف يتم تحديد مدة العلاج لاحقا.

ونجح المنتخب المصري لكرة السلة من تحقيق فوز عريض على نظيره الرأس الأخضر في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021.

وتمكن المنتخب تحت قيادة مدربه أحمد مرعي من الفوز عن جدارة بالمباراة القوية التي أقيمت اليوم السبت على صالة محمد المزالي في مدينة المنستير التونسية بنتيجة 92/65.

نتائج الأشواط الأربعة جميعها لصالح المنتخب المصري الذي سيطر على مجريات اللقاء وجاءت بالترتيب كالتالي "22-13 / 38-29 / 54-42 / 92/65".

وضمن المنتخب المصري تأهله إلى بطولة إفريقيا 2021 المقرر اقامتها في أغسطس المقبل في رواندا.

ويستعد الفراعنة لمواجهة منتخب المغرب غدًا الأحد في آخر مواجهات المرحلة الثانية من التصفيات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

يذكر أن منتخب مصر كان قد سبق له وحقق الفوز على منتخب الرأس الخضر في المرحلة الأولى من التصفيات بنتيجة 91/82.
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