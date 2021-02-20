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رياضة

خالد جلال يقود أول تدريبات فريق البنك الأهلي بالمعسكر المغلق

السبت 20/فبراير/2021 - 05:31 م
البنك الاهلي
البنك الاهلي
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عبدالله هشام
قاد خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي التدريب الأول لفريق البنك الأهلي داخل معسكر الفريق المغلق بمدينة السادس من اكتوبر.

وسبق المران محاضرة فنية في قاعة المؤتمرات بفندق الإقامة، أكد خالد جلال، خلالها، ثقته الكاملة في لاعبي الفريق في سرعة استيعاب طريقة وأسلوب اللعب خلال الفترة القادمة.

وغاب عن المران أحمد علي لإصابته بمزق بالعضلة الأمامية ، وأحمد ياسر ومحمد مثناني الذي ما زال في مرحلة التأهيل بعد الإصابة. 

وشارك اليوم محمد كوفي في التدريب الجماعي لأول مرة بعد شفائه من الإصابة .

وحضر المران اليوم كل من محمد عبد المنعم امين الصندوق والمشرف العام على الكرة والعميد حاتم سمير المدير التنفيذي ومدير الكره .
خالد جلال يقود أول تدريبات فريق البنك الأهلي بالمعسكر المغلق
خالد جلال يقود أول تدريبات فريق البنك الأهلي بالمعسكر المغلق
خالد جلال يقود أول تدريبات فريق البنك الأهلي بالمعسكر المغلق
خالد جلال يقود أول تدريبات فريق البنك الأهلي بالمعسكر المغلق
خالد جلال يقود أول تدريبات فريق البنك الأهلي بالمعسكر المغلق
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