فعال ضد العدوى.. كيف يحمي الزنك من نزلات البرد





وأفادت دراسة جديدة وفقا لموقع boldsky، بأن الزنك من العناصر الغذائية المهمة للصحة بشكل عام، ويعتبر مكملا غذائيا لعلاج البرد والفيروسات، حيث يتناولها البعض عن طريق أقراص دوائية لتسريع الشفاء.





وكشف الخبراء، أن الزنك يساعد في عمل حوالي 300 إنزيم وتأثيرها إيجابي على صحة الجهاز المناعي، مما يساعد في الشفاء من نزلات البرد الحادة.





كما تابع الخبراء، أن الزنك يعمل على منع تكاثر الفيروسات في الجهاز التنفسي، وتعزيز تأثيرات الإنترفيرون، وهي مجموعة من بروتينات الإشارة التي تسبب دفاعات مضادة للميكروبات.





وأشاروا إلى أن للزنك فائدة مذهلة وهي تقليل مدة أعراض البرد كالحمى وسيلان الأنف والتهاب الحلق.