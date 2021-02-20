المستشارة ديانا ماجد تمثل النيابة الإدارية أمام التأديبية للتعليم

أعلنت النيابة الإدارية حضور المستشارة ديانا ماجد جبران ، إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية للتعليم.





وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية أن القرار يأتى ايمانًا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية واستمرارًا للسياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة في مباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية.





واضاف أن النيابة الإدارية تدخل ضمن تشكيل المحاكم التأديبية لتباشر سلطة الاتهام أمام تلك المحاكم وفقًا للقانون.