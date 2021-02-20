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حوادث

دفعا مليارا و15 مليونا و700 ألف جنيه .. سليمان وراسخ يتصالحان فى بعض القضايا المنسوبة اليهما

السبت 20/فبراير/2021 - 06:43 م
سليمان وراسخ
سليمان وراسخ
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محمد عبدالله
وقعت "اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج" تعاقدًا لتسوية وتصالح المتهمين محمد إبراهيم سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا.

حيث وقّعت "اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة المستشار النائب العام" عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، محمد مجدي حسين راسخ للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا، حيث بلغ إجمالي ما قُدِّم من المتهمين لصالح الدولة مبلغ قدره مليار وثلاثمائة وخمسة عشر مليونًا وسبعمائة ألف وواحد وأربعة وعشرون جنيهًا مصريًّا.

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