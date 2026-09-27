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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع تكثيف أعمال النظافة ورفع 707 أطنان من بؤر المخلفات والتراكمات

رفع تلال القمامة
رفع تلال القمامة

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تكثيف أعمال رفع بؤر المخلفات والتراكمات بمختلف المراكز والمدن والأحياء، موجهًا باستمرار الحملات اليومية وسرعة التعامل مع البؤر ورفعها أولًا بأول، للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري.
 

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الأعمال عن رفع 707 طنًا، بواقع 120 طنًا بمركز ومدينة كفر الزيات، و110 أطنان بحي ثان المحلة الكبرى، و65 طنًا بحي أول طنطا، و62 طنًا بمركز ومدينة سمنود، و55 طنًا بحي أول المحلة الكبرى، و50 طنًا بكل من مركز ومدينة المحلة الكبرى ومركز ومدينة قطور.

رفع كفاءة الخدمات 

كما تم رفع 45 طنًا بمركز ومدينة زفتى، و40 طنًا بكل من حي ثان طنطا، ومركز ومدينة بسيون، ومركز ومدينة السنطة، و30 طنًا بمركز طنطا.

رفع تلال واكوام القمامة 

وأكد محافظ الغربية استمرار تكثيف حملات النظافة بجميع أنحاء المحافظة، والمتابعة المستمرة لأعمال الوحدات المحلية، وسرعة التعامل مع بؤر المخلفات والتراكمات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات تلال واكوام القمامة

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