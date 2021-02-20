بايرن ميونخ يسقط أمام إنتراخت 1-2 في الدوري الألماني





افتتح التسجيل لإنتراخت، دايتشي كامادا في الدقيقة 12 من بداية المباراة في هجمة مباغتة، ثم عزز النتيجة أمين يونس بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 31.





وحاول بايرن ميونخ تدراك النتيجة بهجوم قوي في نهاية الشط الأول ولكن دوت جدوى.





تمكن المهاجم روبرت ليفاندوفيسكي من إحراز هدف للباير في الدقيقة 53، لكنه لم يستطع تعديل النتيجة ليخرج بايرن بهزيمة قاسية.





رفع إنتراخت، بقيادة المدرب، أدى هوتر، رصيده الى 42 نقطة ليصعد الى المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري، بينما يظل بايرن ميونخ محلقا وحيدا في الصدارة برصيد 49 نقطة رغم خسراته.

خسر بايرن ميونخ أمام إنتراخت فرانكفورت 1 /2 في مباراة الأسبوع 22 ضمن منافسات الدوري الألماني.