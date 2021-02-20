ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بايرن ميونخ يسقط أمام إنتراخت 1-2 في الدوري الألماني

السبت 20/فبراير/2021 - 07:01 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الرياضي
خسر بايرن ميونخ أمام إنتراخت فرانكفورت 1 /2 في مباراة الأسبوع 22 ضمن منافسات الدوري الألماني.

افتتح التسجيل لإنتراخت، دايتشي كامادا في الدقيقة 12 من بداية المباراة في هجمة مباغتة، ثم عزز النتيجة أمين يونس بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 31.

وحاول بايرن ميونخ تدراك النتيجة بهجوم قوي في نهاية الشط الأول ولكن دوت جدوى.

تمكن المهاجم روبرت ليفاندوفيسكي من إحراز هدف للباير في الدقيقة 53، لكنه لم يستطع تعديل النتيجة ليخرج بايرن بهزيمة قاسية.

رفع إنتراخت، بقيادة المدرب، أدى هوتر، رصيده الى 42 نقطة ليصعد الى المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري، بينما يظل بايرن ميونخ محلقا وحيدا في الصدارة برصيد 49 نقطة رغم خسراته.
Advertisements
Advertisements

الدوري التركي.. موعد مباراة جالاتا سراي ضد ألانيا سبور والقنوات الناقلة

الرد سيكون قاسيا.. جماهير المريخ السوداني تهاجم نجم الأهلي السابق

لاعب جالطة سراي السابق: أتمنى تصعيدي للفريق الأول بالزمالك.. أحلم باللعب في برشلونة.. وجيلنا مهتم بالسوشيال ميديا (حوار)

وزير الرياضة ينهي الجدل: أزمة الحجز على أرصدة الزمالك في طريقها إلى الحل

لإنقاذ الفريق.. جماهير ليفربول تنتظر وفاء محمد صلاح بوعده أمام إيفرتون

هداف الدوري العراقي يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقترابه من الأهلي

الزمالك يكشف سبب استبعاده حازم إمام من بعثة السنغال

أخبار الرياضة| حسم الجدل بشأن الحجز على أرصدة الزمالك.. إصابة مروان محسن.. حقيقة اقتراب هداف الدوري العراقي من الأهلي

انفراجة للجزائر وغموض بالمغرب.. كاف يدرس حلول أزمة مباريات دورى الأبطال

بطل العالم يسقط في الدوري الألماني أمام فرانكفورت بثنائية

لا يشبع.. نجم ليفربول: فوجئت بتصرف محمد صلاح أمام لايبزيج

القائم يحرم مصطفى محمد من تسجيل هدفه الخامس أمام الانيا سبور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنية بالفيتامينات.. طريقة عمل كبدة فراخ بالبصل

فعال ضد العدوى.. كيف يحمي الزنك من نزلات البرد

قبل افتتاح المعرض.. 43 لوحة للفنانة آلاء نجم تزين جدران جاليري "ضي"