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محافظات

هالة زايد توجه بالربط بين الوحدات الصحية ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار

السبت 20/فبراير/2021 - 07:36 م
صدى البلد
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انجي هيبة
وجهت  الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالربط المميكن بين كافة الوحدات والمراكز الطبية ومبادرة رئيس الجمهورية "لإنهاء قوائم الانتظار"؛ لإحالة المرضى الذين يحتاجون إلى جراحات عاجلة للمستشفيات التي تعمل بالمبادرة، فضلًا عن ربطها بكافة المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، تحت شعار "100 مليون صحة"؛ للاستفادة من قاعدة البيانات في الوقوف على المحددات والاحتياجات الصحية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

واشارت الوزيرة خلال جولتها، اليوم السبت، الي تسجيل 4 ملايين مواطن بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة في شهر أكتوبر 2019 وحتى اليوم السبت.

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة الصحة والسكان، وحدة طب أسرة "السلام والمحطة" بمحافظة الإسماعيلية، في إطار جولتها الميدانية لمتابعة العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك متابعة التجيهزات اللازمة لتفعيل المنظومة بكامل طاقتها بالمحافظة.

وأكدت الوزيرة أن جميع الوحدات والمراكز الطبية التي تعمل بالتأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية من وحدات الجيل الثالث لتقديم الرعاية الصحية، والتي تمتاز بميكنة كافة الخدمات المقدمة بها، فضلًا عن ربط كافة الوحدات مركزيًا للاطلاع على مؤشرات الأداء خلال تقديم الخدمات الطبية للمرضى، كما أشادت الوزيرة بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتطبيق نموذج تقديم خدمات طب الأسرة وفقًا لأعلى جودة.

يُذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هي (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام  الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو الماضي، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.

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